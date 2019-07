A day of friendship . Oggi il mondo festeggia la giornata dell’amicizia

July 30th marks not only nearing the end of a month, but also a day of friendship. Today is a day of love and happiness for friends who make you laugh until you cry and help you through difficult times in life. Studying abroad in Italy, it’s easy to celebrate International Friendship Day. In such a short amount of time we have all grown so close, and already made plans for future travels together. While being abroad has fostered many new friendships, we also celebrate our old friends who eagerly await our return. With our study abroad sessions winding down to an end, it seems Friendship Day has come at a perfect time to show appreciation to those around us.

Il 30 luglio segna non solo la fine di un mese, ma anche la giornata mondiale dell’amicizia. Oggi è un giorno di amore e felicità per gli amici che ti fanno ridere fino a quando non piangi e ti aiutano nei momenti difficili della vita. Questa giornata non poteva capitare in un giorno migliore. Da quando io (Lauren) sono in Italia, ho potuto stringere tante nuove amicizie, soprattutto con i ragazzi di Positanonews e dell’istituto Sant’Anna. Oggi infatti celebrerà con questi miei nuovi amici questa giornata, amici che mi hanno aiutato a superare la distanza dai miei migliori amici che invece mi aspettano a casa. In così poco tempo ci siamo tutti avvicinati così tanto e abbiamo già fatto piani per viaggi futuri insieme. Il mio percorso di studi si terminerà tra pochi giorni e festeggerò sia qui in Italia che in America questa Giornata dell’Amicizia con i miei vecchi e con i miei nuovi amici, che mi mancheranno un sacco.

Gli amici sono la cosa più preziosa di questo mondo e bisogna essere grati ogni giorno di poter avere un amico su cui contare.

Agli amici abbiamo voluto dedicare questa canzone di Laura Pausini!

C’è da dire che l’amicizia è quel sentimento che continua anche quando un amico non c’è più. Perdere un amico all’improvviso ti lascia un vuoto dentro, perché gli amici sono le persone che più riescono a capirti al mondo. Dei fratelli acquisiti che rendono ogni giorno la tua vita bella da morire, e perderne uno per la strada, per un litigio, per la lontananza o per un lutto è un dolore pari alla perdita di un parente.

Questa canzone dei Pink Floyd vogliamo dedicarla a tutti gli amici che ci hanno lasciato in questi anni, che porteremo nel nostro cuore per sempre!

Chi trova un amico trova un tesoro, il tesoro più prezioso che c’è.