Si tratta di un sito particolarmente complesso per la compresenza di rovine romane, di antichi sistemi idraulici, di resti medioevali di una abbazia benedettina e di una torre chiamata Torre San Pietro e costruita con funzioni di avvistamento nel XVI secolo.

La presenza di rovine medievali e romane, insieme ai segni lasciati dall’uomo che ha utilizzato il territorio, definisce un delicato palinsesto culturale che richiede un approccio altamente specializzato, sia nella fase di conoscenza, che per l’individuazione di soluzioni volte alle conservazione e alla valorizzazione di un così complesso sistema ambientale. estratto da Valentina Russo Prof .

Positanonews segue da anni questo sito e la sua ricerca complessa sviluppata in varie sedi di Atenei e in loco. La nostra poposta di fruizioni è e rimane sempre la stessa, quella dell’utilizzo di asini per il trasporto di persone e cose. Come d’altronde si usa fare a Lindos, a Cipro, a Santorini, ove addirittura, per la risalita al paese è stata inaugurata una fantascientifica funivia, fax simile guerre stellari, ma la gente, proveniente da navi crociera e yacht di lusso, in elegantissimi abiti estivi , preferisce i pittoreschi e docili asini.