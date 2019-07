Costiera, ecco la bella attrice Sydney Sweeney: vacanza ad Amalfi per la star

Ancora vip in Costiera Amalfitana. Come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram, è arrivata anche la bella attrice statunitense Sydney Sweeney. Quest’ultima ha pubblicato alcune foto che la ritraevano ad Amalfi con la didascalia: “Sono qui a sopravvivere alle eruzioni vulcaniche e a salire migliaia di gradini”.

Sweeney è nata e cresciuta a Spokane, nello stato di Washington. Si interessò alla recitazione dopo aver voluto fare un provino per un ruolo in un film indipendente che era arrivato nella sua città. Per convincere i suoi genitori, ha presentato loro un piano aziendale quinquennale. Concordarono e poco dopo si trasferirono a Los Angeles.

E’ diventata famosa principalmente per ruoli come Emanuel Addario nella serie di Netflix Everything Sucks! e come Eden nella serie Hulu The Handmaid’s Tale. Sweeney è anche apparsa nella miniserie della HBO Sharp Objects con Amy Adams. E’ attualmente la protagonista di Cassie Howard nella serie HBO Euphoria.