Costiera, avaria per un bus della Mobility: disagi tra Praiano e Positano – FOTO

Ancora una volta guasto per un bus in Costiera Amalfitana e tanti disagi. In questo caso si tratta di un’avaria per un bus della Mobility Amalfi Coast: ancora non è chiaro cosa sia successo, ma il mezzo si è fermato di colpo tra Praiano e Positano. I turisti a bordo sono stati costretti a scendere, mentre potete immaginare i disagi sull’Amalfitana. Fortunatamente la ditta si è subito messa all’opera: un meccanico è stato inviato sul posto, mentre i turisti rimasti “in strada” sono stati prelevati da altre navette.