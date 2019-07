Costiera Amalfitana. L’operatività delle aziende autonome di Soggiorno e Turismo (AAST)

Questa è la situazione di operatività delle aziende autonome di Soggiorno e Turismo in Costiera Amalfitana.

Amalfi e Ravello , le aziende aperte tutti i giorni fino alle 18,30 , pure Maiori, con ufficio col litorale , Positano ora si trova alla Chiesa Nuova, i primi tre sono guidati da Ciro Adinolfi . Il Sud sta dimostrando all’Italia e all’Europa che è capace di organizzare al meglio eventi di spessore mondiale, come le Universiadi e Matera, ed è anche grazie a questa forza che grandi attrattori Capri, Ischia, Amalfi, Positano, questi grandi attrattori hanno sempre più forza . In questo contesto la Costiera amalfitana emerge grazie alla sua conformazione e stratificazione storica e turistica, la Costiera amalfitana si fortifica e consolida sempre di più. Bisogna sempre non dare i numeri, ma dire alle comunità di mantenere la coscienza turistica, perché il paesaggio da solo non ce la fa, il Cilento è bellissimo, ma non ha ancora questa coscienza turistica . Un ringraziamento ma anche un appello a mantenere questa coscienza. La Costiera amalfitana è attrattiva sempre e comunque , è fra le mete più desiderate al mondo.