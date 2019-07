Costiera Amalfitana, ecco la bellissima Lexi Rivera: foto da record alla Otium Spa di Minori

Anche la splendida Lexi Rivera ha deciso di passare le sue vacanze in Costiera Amalfitana. E’ stata la stessa star dei social a pubblicare sul suo profilo Instagram delle foto che la ritraggono nei territori della Divina: in particolare, Lexi ha postato una foto mentre si rilassava alla Otium Spa di Minori, la quale ha avuto un incredibile successo. Oltre 820 mila, infatti, sono stati i like e oltre 20 mila i commenti.

Lexi, 19 anni, è sorella minore del famoso YouTuber Brent Rivera e conta oltre 3 milioni di follower su Instagram. Entrambi i suoi fratelli maggiori, Brice e Brent, sono protagonisti dei social media. Brice è più grande di Brent, e una star di Instagram. Lexi è apparso in molti dei video di “YouTube” di suo fratello e ha ricevuto milioni di visualizzazioni.

Con il passare del tempo, Lexi è diventata una bellissima ragazza e ha un suo seguito ormai consolidato. Ha anche un account Twitter in cui pubblica i video dei suoi fratelli. E’una ginnasta provetto. A differenza dei suoi fratelli, lei non ha lanciato un canale tutto suo, ma sembra aver sfruttato molta fama come il fratello più giovane dei due.