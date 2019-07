Costiera Amalfitana. Carabinieri: weekend all’insegna di prevenzione e sicurezza

Anche nel corso dell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Amalfi e delle Stazioni dipendenti di Amalfi, Tramonti, Maiori, Ravello e Positano, diretti dal capitano Roberto Martina, hanno assicurato la presenza di costanti e numerose pattuglie, su tutto il territorio Costiero, finalizzate a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica su tutto il territorio costiero.

In particolare, i militari della Stazione di Amalfi hanno denunciato per truffa due pluripregiudicati originari di Napoli, sorpresi ed indentificati nel centro cittadino, mentre chiedevano offerte in beneficenza a turisti e passanti spacciandosi per volontari di una associazione onlus a tutela di bambini malati, che sebbene esistente, era completamente all’oscuro dell’azione illecita dei soggetti.

Contattato dai militari, il residente dell’associazione ha disconosciuto e denunciato i due truffatori, nelle cui tasche sono stati trovati e sequestrati 50 euro in contanti ed un finto blocchetto di ricevute utilizzate per raggirare le vittime. Lungo le arterie della Costiera, i Carabinieri hanno elevato 18 contravvenzioni al Codice della Strada, con il ritiro di tre patenti di guida e 8 carte di circolazioni di automobilisti fermati senza revisione o assicurazione.

A questo di aggiunge un automobilista fermato alla guida in stato di ebbrezza, con un tasso superiore a quello consentito dalla legge, oltre che 6 soggetti sorpresi, dai militari di dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Tramonti, in possesso di modiche quantità di stupefacente occultate in auto con conseguente sequestro e segnalazione alla Prefettura.

Stessa sorte toccata ad altri 13 giovanissimi, di cui tre stranieri, sorpresi dai Carabinieri di Maiori, Positano e Ravello sulle spiagge di competenza, nell’atto di consumare droga del tipo hashish e marijuana, incuranti della gente presente.