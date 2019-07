Costiera Amalfitana, ecco Ashley Graham: ha lanciato il fenomeno “curvy”. Tappa al ristorante Da Gemma

Anche la splendida modella “curvy” Ashley Graham ha deciso di passare parte delle sue vacanze estive in Costiera Amalfitana. E’ stata lei stessa a pubblicare su Instagram alcune foto che la immortalano a godersi il sole della Divina. Ashley ha anche fatto tappa alla trattoria “da Gemma” ad Amalfi.

Classe ’87, originaria di Lincoln in Nebraska, Ashley è diventata famosa per aver “lanciato” il fenomeno curvy. Ashley è stata probabilmente la prima modella che “non rispettava” i canoni estetici classici a cui la moda ha cercato di abituarci. Pesa 77 chili circa per 175 centimetri di altezza, sfoggia una taglia 50 di cui sembra essere assolutamente fiera. E’ diventata famosissima negli ultimi anni per la sua “battaglia”: è comparsa su diverse riviste come Sport Illustrated e ha sfilato anche per Michael Kors. E’ ospite di un programma tv, America’s Next Top Model, di cui è giudice, e in altri programmi. Nel 2017 ha pubblicato il libro A New Model: What confidence, beauty and Power Look Like.