Costiera Amalfitana. Arcidiocesi Amalfi -Cava de’ Tirreni: messaggio di S.E. Orazio Soricelli agli ospiti della Divina

Gentilissimi Ospiti,

è tempo di godere il meritato riposo fisico e spirituale, lontano dallo stress e dalla routine giornaliera. In nome della Chiesa di Amalfi – Cava de’ Tirreni e mio personale, vi do il ”benvenuto” nella nostra meravigliosa terra benedetta dal Signore, augurandovi un sereno e piacevole soggiorno.

La “Divina Costiera” e la fertile “Valle Metelliana” offrono una vacanza indimenticabile in un connubio di arte, storia, cultura, natura e tradizioni. Le celebrazioni liturgiche, le feste religiose, le visite ai monasteri e alle opere d’arte delle nostre antiche chiese e musei, siano per voi momenti privilegiati di riflessione e di crescita spirituale, umana e culturale.

La nostra comunità cristiana auspica che il territorio diventi luogo di accoglienza e di amore per voi ospiti, dove la “Pulchritudo” sappia stupirvi e farvi scoprire la strada verso il Divino assaporando il vero senso della vita. A tutti voi, un sincero augurio affinché, ognuno, nel riposo estivo, possa godere di momenti preziosi per se stesso e per la famiglia, ritrovando la speranza nel domani e soprattutto possa riscoprire il Cristo, via della verità e dell’amore.

Nell’augurarvi ancora un ottimo periodo di tranquillità e gioia nella nostra Diocesi, desidero anche salutare chi lavora nel settore turistico, assicurando loro la mia fraterna preghiera.

Vi benedico tutti con grande amicizia.

BUONA ESTATE!

+ Orazio Soricelli

Arcivescovo