Costiera Amalfitana. AmalfiLink e PompeiLink le nuove offerte estive di Trenitalia

L’azienda di trasporti lancia i collegamenti Link: consentiranno di raggiungere località turistiche e aeroporti con un unico biglietto. Riduzioni per bambini e comitive su tutti i treni regionali.

Al via, sempre il 7 luglio, anche AmalfiLink e PompeiLink: chi arriverà alle stazioni ferroviarie di Vietri sul Mare e Pompei potrà prendere il bus per raggiungere direttamente gli scavi di Pompei (con uno sconto sul biglietto per la visita) e Amalfi, in piena costiera amalfitana

Oltre a quasta tratta, Trenitalia sta lanciando una serie di collegamenti integrati ferro-gomma per collegare località turistiche e aeroporti con un unico biglietto. Il Ciampino Airlink collega direttamente l’aeroporto G.B. Pastine con la stazione di Roma Termini , l’area dei castelli romani e il sud del Lazio . Il servizio Treviso Airlink collega invece l’aeroporto internazionale Antonio Canova alla stazione di Treviso e alla rete ferroviaria nazionale. È pensato per i turisti, invece, il ConeroLink, che dal 6 luglio al 15 settembre collegherà la stazione ferroviaria di Ancona alla piazzetta di Portonovo, una delle località di mare più belle della costa marchigiana, con 16 partenze e 15 ritorni al giorno.

È possibile, quindi, prenotare un biglietto unico treno+bus.