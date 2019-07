Costiera, ecco i 7 alberghi più lussuosi di Positano secondo Forbes

Il magazine statunitense Forbes ha stilato la classifica dei 7 alberghi più lussuosi di Positano.

Nell’articolo a firma Katherine Parker-Magyar si legge: “Quando si tratta di lusso puro, Positano non può essere battuta. Ma dove alloggiare in questo splendido paesino italiano che si affaccia sul Mar Mediterraneo? Dai campi da tennis in erba alle piscine, agli yacht privati, ecco dove alloggiare a Positano per goderti la bella vita”.

In classifica troviamo Le Sirenuse:

“Questa destinazione romantica è stata inaugurata nel 1951 e vanta una terrazza con piscina davvero glamour e lo Champagne & Oyster Bar. Non si tratta solo di indulgenza: questa proprietà è anche nota come ritiro per il fitness. Fortunatamente, qualunque cosa tu decida, non si può sbagliare quando si soggiorna in questa proprietà iconica, specialmente quando hai la magica cornice del Francos Bar per goderti i tuoi cocktail serali”.

San Pietro:

“Dal fitness al fascino eterno dei campi da tennis in erba, Il San Pietro di Positano è una struttura a conduzione familiare Relais & Châteaux situata in collina. La posizione appartata rende questa struttura estremamente popolare tra le celebrità in cerca di privacy, che godono anche del lusso offerto dai servizi e dal personale in loco. Se è abbastanza buono per artisti del calibro di Mick Jagger e George Clooney, è abbastanza buono per la maggior parte delle persone sulla terra”.

Le Agavi:

“All’Hotel Le Agavi puoi trovare il “mare e il cielo in un abbraccio ravvicinato”. Ma l’ambiente naturale non è tutto ciò che è disponibile all’interno della proprietà. Scopri le opzioni per la cena a La Serra o alla Remmese Beach House, che offre la possibilità di goderti la tua spiaggia privata nel cuore di Positano. Il resort è anche a soli cinque minuti di auto dalla città, nel caso in cui sentiate il bisogno di abbandonare questa oasi e socializzare con la folla in cerca di sole”.

Covo dei Saraceni:

“Al Covo dei Saraceni è possibile raggiungere a piedi la città, nonché due splendide spiagge, la Spiaggia Grande e Fornillo. Il resort è di proprietà della famiglia Savino, che possiede anche il glamour Hotel L’Ancora nelle vicinanze. Assicurati di organizzare una serata per una cena al chiaro di luna presso il famoso ristorante Covo”.

Villa Treville:

“Molto è stato detto delle viste sull’oceano disponibili a Positano, ma per quanto riguarda la vegetazione costiera? Il lussureggiante rifugio di Villa Treville ridefinisce il concetto di giardino segreto. Sebbene l’hotel benefici della sua posizione fuori dal centro città, il paese è facilmente accessibile tramite il servizio di bus navetta o taxi del mare. Il servizio è un premio qui, quindi è scontato che, via terra o via mare, il personale soddisferà ogni esigenza”.

Hotel Marincanto:

“Questa villa del XVIII secolo offre anche viste spettacolari sulle famose scogliere sul mare di Positano. Dopo gli aperitivi diurni, organizza una cena al ristorante dell’Hotel Marincanto, Terrazza Cele, che si affaccia sulla costa. La piscina è divina. Come le suite deluxe, che promettono tutto il romanticismo e gli intrighi di un’estate italiana”.

Eden Roc:

“Questo affascinante hotel è caratterizzato da un’estetica più moderna e semplificata che lo distingue dai suoi concorrenti. Tanto meglio per godersi la vista spettacolare. Lo sky bar si affaccia sulla piscina panoramica sul tetto – una scena così felice che è facile passare un intero pomeriggio e una sera (anche al mattino presto) sdraiati su una sedia”.