Il Costa d’Amalfi ufficializza due giovani difensori

Il Costa d’Amalfi annuncia due giovani difensori, Giovanni Bardini (classe 2002) e Antonio De Martino (classe 2001). Il primo nella scorsa stagione ha militato nella prima squadra dell Rocchese, dopo essere cresciuto nella Nocerina. “Sono felicissimo di essere qui, è un ambiente adatto a me, in cui crescere e migliorare. Non vedo l’ora di iniziare, è una piazza che merita tanto e io mi impegnerò tanto per aiutare la squadra”, ha dichiarato Bardini dopo la firma. De Martino invece proviene dalla Battipagliese, ma è cresciuto calcisticamente nella Polisportiva Niké, dopo essere passato per Faiano e Pro Salerno. “Sono orgoglioso di aver firmato per questa grande società, sono motivatissimo a fare bene, lavorando tanto, e non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra e del mister”.