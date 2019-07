Costa d’Amalfi, presidente Sal De Riso

La squadra costiera annuncia ufficialmente il passaggio da Gaetano Buonocore a Salvatore De Riso

La FC COSTA D’AMALFI annuncia ufficialmente di aver concluso il passaggio della presidenza di questa società a SALVATORE DE RISO. Ieri sera ci sono state le firme che hanno sancito questa che, secondo tutti noi, è una svolta importante per le ambizioni e la crescita del Costa d’Amalfi. Il progetto nato nel 2012 adesso è giunto alla sua fase cruciale, in cui, solo un uomo di spessore come Salvatore De Riso può aiutarci a sviluppare ulteriormente, lui che ha fatto fortuna grazie alla sua competenza, al suo valore imprenditoriale, e, non per ultimo, ha saputo sfruttare le primizie del territorio costiero, facendole diventare elementi chiave del proprio lavoro. Una persona che da subito ha mostrato entusiasmo verso il progetto Costa d’Amalfi, e che ha sposato a pieno i nostri obiettivi, e siamo sicuri che porterà ulteriore entusiasmo per farsì che la crescita di questa società sia ancora più evidente.

Ieri sera, le firme che hanno sancito questo passaggio di consegne, dall’ormai ex Presidente, Gaetano Buonocore, a Salvatore De Riso: “È un momento importante per il Costa d’Amalfi, lascio la presidenza in ottime mani, ad una persona che ci aiuterà a crescere ulteriolmente e a raggiungere i nostri obiettivi. Sono contento perchè Salvatore ha il mio stesso entusiasmo, e la mia stessa voglia di fare qualcosa di serio, ed importante, per il nostro territorio. Ovviamente lui sarà il presidente, ma mi ha affidato la gestione della società, e saró il suo braccio destro. È un passo importante per l’intera costiera calcistica, e sono orgoglioso di ció. Benvenuto nella nostra famiglia.” – queste le prime parole di Gaetano Buonocore dopo la firma del passaggio di presidenza.

Presto verrà comunicato anche il nuovo organigramma.

