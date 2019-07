Sei anni dopo la sua produzione, torna sul piccolo schermo la prima fiction della Costa d’Amalfi “Divina”, prodotta e diretta da Chiara D’Amico (Workin’Video), interamente ambientata in costiera con attori locali.

“Divina” è in realtà una docu-fiction che vuole trasmettere la cultura, i miti e le tradizioni della magica Costiera Amalfitana. Lo fa attraverso storie d’amore e di vita, ma resta un ritratto appassionato della nostra gente e del modo di vivere in costiera.

La serie verrà ritrasmessa da martedì 30 luglio in 8 puntate con cadenza settimanale, su Lira Tv il martedì (ore 21.30 – replica sabato ore 13.20) e Teleporter il giovedì ore 15.00 e venerdì ore 22.30. Mentre dal sito dell’autrice www.chiaradamico.com resta sempre visibile online. Protagonisti della fiction, sono gli attori salernitani Orazio Cerino (Pietro) e Serena Stella (Divina), interpreti di un amore mozzafiato tra i magici borghi costieri. Nel cast hanno fatto parte anche attori della costiera, come i Murattori di Positano con la straordinaria partecipazione di Gaetano Stella ed Elena Parmense della Compagnia Teatrale “Animazione 90″.

Le riprese si sono svolte tra marzo e aprile 2013 nei principali borghi costieri partner della fiction: Positano, Vietri sul Mare, Amalfi, Furore e Maiori.