Corse notturne per i residenti. Ecco come sono nate. Lello Acone: “Giovani divertiti e lasciate i mezzi a casa”

Le corse notturne della Sita sono nate per merito soprattutto del comune di Massa Lubrense, per garantire a residenti e turisti una maggiore sicurezza con il trasporto pubblico e ai giovani di divertirsi senza il rischio di fare incidenti a fine serata.

L’invito di Lello Acone ai giovani è quello divertirsi il sabato sera lasciando i motorini a casa:

Cari Giovani il sabato divertitevi e lasciate a casa i motorini

Qualche giorno fa lanciai da queste pagine questa proposta:

Con la presente, sono ancora a chiedere il Vostro aiuto ed in particolare di cinque, anzi quattro perché proprio mentre scrivevo questo post, un caro amico albergatore al Quale avevo espresso questa mia idea mi ha dato la Sua disponibilità a partecipare, con un contributo di 150,00 € e quindi di quattro amici albergatori, ristoratori od esercenti commerciali (sarà Loro rilasciata regolare fattura) che vogliano appoggiare la mia idea di istituire una corsa SITA serale con l’autobus grande per tutti i Sabato notte di Luglio ed Agosto che partirebbe verso le 22,00 – 22, 30 da Sant’Agata via Massa fino a Sorrento e tornerebbe alle prime luci dell’alba, diciamo verso le 5,00 a Sant’Agata seguendo lo stesso percorso.

Ne ho parlato con Diego Corace che ha abbracciato la mia idea riuscendo a spuntare un prezzo di favore, si tenga conto che le corse sono notturne e festive, e che sarà rilasciata regolare fattura a chi voglia aiutarmi, aiutare me ma soprattutto i nostri ragazzi che eviterebbero di mettersi in strada molto stanchi dopo ore con gli amici su motorini e donando un po’ di tranquillità alle Loro famiglie che, lo sappiamo, fin quando non sentono la chiave che entra nella toppa e la porta che si apre stanno sulle spine tra notti in bianco, orecchio al telefono e minuti che non passano.

Io, conoscendo i miei concittadini, sono ottimista, ma se non dovessi riuscirci pazienza, come diceva Che Guevara “L’unica battaglia che ho perso è stata quella che non hop combattuto!” mentre se dovessi riuscirci ovviamente i ringraziamenti d’obbligo a Chi ha contributo alla realizzazione di questo sogno sui media dei miei amici e con i quali ci scambiamo spesso le notizie belle e brutte della nostra amata Terra!

Al fine di potere istituire una corsa notturna della SITA tutti i Sabati notte di Luglio ed Agosto, gratuita, per i nostri giovani che dopo una settimana di studio o lavoro vanno a Sorrento per poter divertirsi un po’ con gli amici. L’idea nasceva dall’evitare Loro di dover prendere motorini o auto dopo una notte svegli e di farli tornare in tutta sicurezza a casa dai Loro cari.

Bene grazie alla solidarietà di alcuni amici che hanno abbracciato la mia idea l’idea si è concretizzata, ho trovato due sponsor in più per far Si che i viaggiatori, giovani ed anche turisti che si fossero attardati il sabato notte (che le strutture ricettive possano informare i Loro ospiti), potessero salire a bordo gratuitamente senza pagar nemmeno il biglietto, previsto se avessi trovato solo il contributo per potere istituire la corsa. Ed ieri ho portato la cifra all’amico Diego Corace referente SITA che ha studiato il da farsi ed abbiam concordato che la corsa partirà alle 23,00 da Sant’Agata e raggiungerà Sorrento via Massa mentre al ritorno partenza da Sorrento alle 5 e 30 diretta a Sant’Agata sempre via Massa.

Ed ora corre il giusto obbligo di ringraziare Chi ha fatto sì che si potesse realizzare questo piccolo sogno, una struttura alberghiera che preferisce restare anonima e poi nell’ordine di adesione l’Hotel delle Palme di Sant’Agata, l’Hotel ‘O sole mio di Sant’Agata, l’Hotel Central Park di Massa, Gente di Mare srl di Piero Azzariti di Sant’Agata, il parrucchiere Francesco Marrazzo, Frankone di Sant’Agata e la Bouffe Punto Simply di Monticchio. E ringrazio anche quei tanti amici che nel Loro piccolo volevano contribuire nel caso non fossi riuscito a racimolare la cifra necessaria anche se non avevo dubbi sulla generosità dei miei concittadini.

Grazie di Cuore amici, spargete la notizia e sabato sera alle 23.00 cari Giovani una corsa per Voi da Sant’Agata, divertiteVi e poi alle 5 e 30 la Sita Vi riporterà a casa in tutta tranquillità.