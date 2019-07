Coppa Italia, ecco gli avversari della Salernitana e Juve Stabia

Ieri si sono svolti i sorteggi della prossima Coppa Italia, al via il 4 agosto per il primo turno. I granata di Giampiero Ventura affronteranno la vincente di Catanzaro-Casertana, in programma l’11 agosto.

Le Vespe di Fabio Caserta se la vedranno con la vincente di Imolese-Sambenedettese. A sua volta la vincente sfiderà il Genoa il 18 agosto.

Insomma sta per iniziare ufficialmente la stagione della Salernitana e Juve Stabia, entrambe in Serie B, con diverse prospettive. I granata vogliono svoltare con Ventura, dopo una passata stagione molto complicata, in cui la salvezza è stata raggiunta nei play out ai danni del Venezia. D’altro canto la Juve Stabia, neopromossa, approda con grande entusiasmo in Serie B, con l’obiettivo primario di restarci e costruire qualcosa di importante che possa far sognare i tifosi.