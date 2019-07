Controlli a cittadini extracomunitari nell’area portuale di Salerno. Rimpatrio di un cittadino algerino

Personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno, diretto dal Vice Questore Giuliana Postigione, nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo nell’area portuale ha proceduto all’identificazione di un cittadino algerino, D.A., di anni 45, risultato senza fissa dimora. Il medesimo è stato fermato mentre, in stato di alterazione alcolica, molestava i turisti in transito sul molo Masuccio Salernitano. Da accertamenti in banca dati, il cittadino algerino è risultato con numerosi precedenti tra i quali violenza sessuale, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione sull’identità, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e violazione dell’obbligo di firma. Ultimate le procedure di rito, lo straniero è stato accompagnato al C.P.R. (centro per i rimpatri) di Potenza da dove sarà rimpatriato in Algeria, suo paese di origine.