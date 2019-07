Continuano i controlli per le strade della Costiera Amalfitana. Auto senza assicurazione, guida in stato d’ebrezza e possesso d’armi. Arrestati diversi individui

Nel corso del fine settimana i CARABINIERI della Compagnia di Amalfi e delle Stazioni dipendenti di Amalfi, Tramonti, Maiori, Ravello e Positano, hanno assicurato la presenza di costanti e numerose pattuglie, su tutto il territorio Costiero, finalizzate a garantire la sicurezza pubblica su strada, sulle spiagge e nei centri abitati.

Nel complesso, da venerdì a domenica, sono state controllate oltre 150 autovetture e 280 persone, ed elevati 24 verbali al Codice della Strada, fra cui 5 autovetture trovate sprovviste di Copertura ASSICURATIVA e due guidatori, sottoposti ad ALCOLTEST, risultati positivi con un tasso superiore a 0,5 g/l.

I Carabinieri di TRAMONTI hanno denunciato per porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere, G.D’A. classe 1986 di Arzano, trovato in possesso nella propria auto di un coltello a serramanico di 18 cm e di due mazze da baseball, e segnalato alla Prefettura due giovani trovati in possesso di sostanze stupefacente per uso personale.

I militari di MAIORI hanno denunciato A.D.M. classe 1960 di Maiori, fermato alla giuida sotto l’effetto di stupefacenti (cocaina e cannabis), come emerso dagli accertamenti svolti al P.S. di Castiglione, con conseguente revoca dell patente di guida e sequestro dell’auto.

Sul litorale invece, i Carabinieri, durante un servizio in abiti borghesi camuffati da bagnanti, hanno sorpreso 6 giovanissimi in possesso di hashish e Marijuana per uso personale, segnalandoli alla Prefettura.

A POSITANO, i Carabinieri hanno denunciato A.C. classe 1991 di Positano, che dopo essere stato protagonista di un incidente stradale sulla S.S. 163 con il proprio motorino, senza altri mezzi coinvolti, è risultato positivo al DRUG TEST (cocaina) durante gli accertamenti in ospedale, nonché sprovvisto di assicurazione.

Anche ad AMALFI, i Carabinieri hanno denunciato F.G. di Nocera, controllato alla guida del motociclo sotto l’effetto di stupefacenti, e segnalato alla Prefettura il passeggero, trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.

A Castiglione di RAVELLO, infine, i Carabinieri hanno sorpreso un giovane Iraniano in possesso di stupefacente per uso personale.