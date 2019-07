Il successo che sta riscontrando questo Festival di Agerola 2019 non ha eguali. Tanti sono stati, e saranno ancora, gli ospiti protagonisti nella cornice della “Alta Costiera Amalfitana”.

Dal 21 luglio, con conclusione domani, Federico Moccia e i giovani registi sono i protagonisti delle serate ad Agerola. Con Cinemamare e The biggest gathering of the young filmakers in the word serate all’insegna della cinematografia, della commedia e dei film italiani e dei cortometraggi dei ragazzi girati proprio ad Agerola.

🎬 ciak, si gira CinemadamareNella clip i giovani registi che, insieme alla propria troupe, gireranno short movies ad #Agerola 🔎 Ore 18.30 a Palazzo AcamporaFederico Moccia presenta il suo libro Tre volte te 🔎 Ore 21.30 in piazzetta Madonnina del ForestieroProiezione film Scusa ma ti voglio sposare, con la presenza di Federico Moccia Pubblicato da Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei su Lunedì 22 luglio 2019

La città è tappezzata di grandi cartelli. Non Uscita autostrada Gragnano, non lasciatevi distrarre alla guida, seguite direzione Agerola, troverete un mondo di musica, teatro, cinema e letteratura.

Questa sera non perderti il Napoli in Lounge e tanti altri appuntamenti:

doppio appuntamento oggi 25 luglio

ore 21.00 NAPOLI IN LOUNGE con NIL PROJECT, ANNA MEROLLA, GIOSUE’ BERNARDO

Piazza Generale Avitabile – San Lazzaro