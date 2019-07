Continua la personale dell’artista Barbara Karwowska dedicata alle Fiabe napoletane

Presso il Centro Studi Pietro Golia di Napoli, continua l’esposizione delle opere di Barbara Karwowska a cura del sociologo e giornalista Ivan Guidone.

La mostra, non a caso intitolata “Le Fiabe del Centrino”, è tutta incentrata sulla tradizione fiabesca napoletana ed in special modo sulla raccolta di fiabe dello scrittore barocco Giambattista Basile. Nel corso del vernissage svoltosi lo scorso 4 Luglio, infatti, l’artista polacca ha recitato, di fronte ad un cospicuo numero di persone, alcuni brani tratti da “Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de peccerille”.

Le opere esposte presso il Centro Studi Pietro Golia sono essenzialmente tricromàtiche (basate su viola, bianco e marrone) e raffigurano alcuni momenti salienti delle celebri fiabe del Basile, quali: La Mortella, La Gatta Cenerentola, Il Racconto dell’Orco, La Principessa Zoza.

«L’incredibile passione espressa dalla Karwowska per le nostre fiabe popolari – afferma il curatore della personale Ivan Guidone – dev’essere motivo di vero orgoglio per noi partenopei, perché ci fa comprendere quanto siamo ricchi culturalmente e come le nostre tradizioni continuino ad ispirare anche coloro che non hanno avuto il privilegio di nascere in questa grande terra, ma che forse la amano più di noi!»

All’inaugurazione della mostra, svoltasi lo scorso 4 luglio, erano presenti: Luigi Bianchini (Presidente del Centro Studi Pietro Golia), Maurizio Vitiello (Sociologo e Critico d’Arte), Ivan Guidone (Giornalista e Curatore della Mostra), ed ultima – non per importanza – Barbara Karwowska insieme al suo inseparabile cagnolino Totò.

Tra il pubblico erano presenti alcuni volti noti della scena culturale partenopea, quali: il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, la cantante rock Aurora Pelosi, l’artista lirica Rosalba Colosimo e l’artista Pino Cotarelli.

La mostra, che ha ricevuto il patrocinio morale del Consolato onorario della Repubblica di Polonia Regione Campania, sarà aperta al pubblico fino al 4 Agosto presso il Centro Studi Pietro Golia, sito in Via Renovella 11– Napoli.

Per informazioni: centrostudipietrogolia@gmail.com