Amalfi ( Salerno ) . Conferenza dei Sindaci Costa d’ Amalfi. Sul problema personale medico Ospedale di Castiglione ecco come stanno le cose . A mandare una nota di chiarimento per tutta la Costiera amalfitana, a Positanonews, è il sindaco di Minori Andrea Reale delegato alla sanità. La problematica, di cui abbiamo parlato, sui cardiologi che non volevano seguire l’ordine di servizio dal Ruggi di Salerno all’ospedale Costa d’ Amalfi, per cui hanno fatto anche ricorso al Giudice del Lavoro. Ecco la nota:

“Oramai con cadenza predefinita, gli allarmi sull’Ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello si susseguono a dispetto della loro perdurante vacuità. Stavolta il pretesto è una rivendicazione lavorativa di alcuni specialisti cardiologi, da cui si trae spunto per le consuete ingiustificate lamentazioni. Nessuno, se non qualche complottista di mestiere, paventa declassamenti o ridimensionamenti del nostro presidio, al quale la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi seguita a dedicare la consueta incessante attenzione. Nessuno mette in discussione la classificazione di “ospedale in zona disagiata” prevista dal piano ospedaliero regionale, ma anzi si continua a lavorare per la definitiva attuazione della disposizione, con i venti posti-letto ivi contemplati. Spacciare una questione sindacale per una minaccia di impoverimento dei servizi sanitari è indice di scarsa capacità di analisi o, peggio, di poca correttezza politica. Onestà vorrebbe, viceversa, che fosse riconosciuto il concreto impegno delle amministrazioni locali e del Presidente Vincenzo De Luca quale commissario straordinario a tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini. Il nostro ospedale funziona e continuerà a funzionare, curando malattie e salvando vite, a dispetto di chi si augurerebbe il contrario. Spetterà al Direttore Generale la risoluzione della vertenza con il personale medico, così come spetterà agli utenti e a nessun altro il giudizio sull’efficienza della sanità in costiera, al di là di qualsiasi pretestuoso e strumentale allarmismo.”