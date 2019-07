Il Commissario Ricciardi: Positanonews sul set per assistere al backstage

Stamattina nella splendida cornice di Piazza Plebiscito a Napoli, tutti i passanti si sono soffermati ad ammirare delle bellissime auto d’epoca che sostavano lungo la strada principale, pronte per la partenza. Ed infatti, nell’antistante Piazza Trieste e Trento sono iniziate le riprese della nuova serie TV “Il Commissario Ricciardi”, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Protagonista assoluto Lino Guanciale, volto amato dal pubblico italiano, che vestirà i panni del commissario della Mobile di Napoli. Una città dei primi anni ’90, dove nonostante la mancanza di strumenti tecnologici e moderni, anche i casi più complessi e tortuosi saranno risolti grazie alla tenacia e all’intuito che contraddistinguono il commissario Ricciardi, dotato tra l’ altro di poteri paranormali. Una fiction che già da ora sta incuriosendo e lasciando tutti col fiato sospeso… Non ci resta che attendere la prima puntata che, secondo le prime indiscrezioni, probabilmente andrà in onda a fine 2019 o inizio 2020, dato che le riprese prevedono una durata di 7 mesi. E quindi… Ciak si gira!