Com’era bello il politichese. Il post virale di Carlo Cinque

COM’ERA BELLO IL POLITICHESE!

Positano, Costiera amalfitana. Il post virale di Carlo Cinque, cotitolare dell’hotel Il San Pietro, attento alle tematiche sociali.

Oggigiorno, ormai, siamo costretti a rimpiangere il politichese di una volta, quella neolingua italianica, che se si ascoltava, o si leggeva, con molta attenzione, aggettivo ormai scomparso dal lessico quotidiano, ancora si riusciva a raccapezzare qualche significato nascosto tra le righe, o perlomeno si passava del tempo pensando di aver capito qualcosa.

Quale espressione letteraria, anche il politichese aveva i suoi sommi esegeti, come dimenticare le “convergenze parallele” di Eugenio Scalfari riferito al processo di “compromesso storico” poi sfumatosi nel sangue di Aldo Moro e Enrico Berlinguer. Il politichese ebbe alte espressioni anche sotto la forma di un intellettualismo tipico del mezzogiorno ispirato da una tradizione filosofica peculiare della Magna Grecia, dove il “Magna” si comprende ma non si capisce cosa centri la Grecia!

Esemplari alcune espressioni come la “gioiosa macchina da guerra” di Achille Occhetto che si sfasciò nell’urto contro il disfacimento dell’URSS e le “truppe cammellate” di Silvio Berlusconi. Come dimenticare il primo “governo balneare” dell’estate del 1921 e i tanti altri che lo seguirono. Il “patto delle sardine” tra Massimo Dalema e Umberto Bossi per contrapporsi al pensiero unico totalizzante del “ghe pensi mi”. Il governo di “centrosinistra organico” di Aldo Moro con l’ingresso del Psi di Pietro Nenni nella “stanza dei bottoni”. Il “CAF”, che non è l’acronimo di Centro di Assistenza Fiscale, come potrebbe pensarsi, ma l’alleanza tra Craxi, Andreotti e Forlani che governo l’Italia negli anni ottanta.

Come scordarsi delle fredde stilettate di Giulio Andreotti, una delle menti più lucide del secolo: “Non attribuiamo i mali di Roma all’eccesso di popolazione. Quando i romani erano solo due, uno uccise l’altro”; “Perché la frase ‘La giustizia è uguale per tutti’ è scritta alle spalle e non di fronte ai magistrati?”; Amo talmente la Germania, che preferisco ne restino due”.

Il politichese della Prima Repubblica, volutamente criptico, in virtù del sistema elettorale proporzionale che non esprimeva una maggioranza di governo subito dopo il voto, ma erano i partiti a inventarsela dopo le elezioni e a mantenerla in vita con incessanti contrattazioni. Da queste necessità nasceva il politichese, neolingua fortemente allusiva, ambigua e inafferrabile che doveva prestarsi a dire e a non dire per poter affermare tutto e il contrario di tutto a seconda delle esigenze contingenti.

Con il mutare della società a causa dell’improvvisa scoperta della corruzione diffusa tra politica e imprenditoria, il contrasto a questa cosiddetta “Tangentopoli” da parte del pool “Mani pulite”, le ingerenze politiche delle solite super potenze estere, i partiti politici vengono falcidiati e la Seconda Repubblica succede alla Prima, deceduta per cause non naturali, i posteri diranno se si sia trattato di evoluzione o di involuzione culturale.

Inumati i cadaveri dei partiti politici trapassati, il sistema elettorale si trasforma in maggioritario, per assecondare le velleità di conquista totale di quelli sopravvissuti alla strage, ma anzi ché seguire la strada maestra del bipartitismo, in spregio della maggioranza bulgara dell’82% consegnata dal referendum a Mario Segni e anche a causa della sua paura di vincere, sfocia nel più subdolo e viscido bipolarismo.

Ciò non ostante, vi è una semplificazione nelle modalità di formazione del governo, perché i due candidati premier e le loro coalizioni sono già predefinite al momento del voto, di modo tale che subito dopo il passaggio per le urne l’esecutivo risulta già designato e pronto per l’uso. Il politichese, con queste condizioni politiche, non ha più ragion d’essere e cede il posto a una dialettica politica più istintiva e spigliata, che mette in risalto le contrapposizioni tra la maggioranza e l’opposizione rispetto all’opinione pubblica.

I nuovi campioni politici, vincitori alle elezioni sviluppano un linguaggio meno circonflesso e opaco cercando di trasmettere ai cittadini un senso di disinvoltura e schiettezza. I principali interpreti, usciti dalle votazioni classiche e online, di questo nuovo lessico sono: Berlusconi, Bossi, Renzi, Grillo, Salvini e Di Maio altri svilupperanno varianti dialettiche più o meno semplici e immediatamente comprensibili dagli elettori. Quello che risulta non comprensibile e la consecutio con la quale tali esternazioni si succedono non essendo ravvisabile nessuna coerenza ne filo conduttore tra di esse.

I messaggi politici diventano più brevi assecondando la logica comunicativa dei nuovi social media, mentre le platee elettorali si allargano, le ideologie astratte (storia, partito, tradizione politica, contrapposizione di classe, etc.) si dissolvono, creando crisi di identità politiche e lasciando il posto a un linguaggio semplice e immediato fatto di riferimenti a fatti e individui tangibili e immediatamente percepibili dalla massa indistinta affamata di storielle da stratificare le une sulle altre in maniera incoerente, casuale e disordinata.

La verbosità maestosa della Prima repubblica lascia il posto alla colloquialità stringata della Seconda, spesso declinata in modalità regionali a partire dal “celodurismo” di Bossi, alla parlantina claudicante di Di Pietro, per arrivare al turpiloquio generalizzato di oggi, dove non si fa distinzione fra avversari e alleati politici, sparando ora sugli uni ora sugli altri a seconda delle convenienze spicciole del momento-secondo.

Tale condotta incoerente di espressione politica fa conto sulla limitata capacità temporale, di attenzione e mnemonica della pubblica opinione, che si cerca di impressionare con qualsiasi tipo di messaggi, come farebbe un pubblicitario nel montare uno spot commerciale. I contenuti del messaggio politico non contano più, ne conta la capacità di ricordarlo, da parte degli elettori, conta solo il fatto di averli impressionati di modo che alla prossima tornata elettorale, essi recandosi al supermarket del voto, possano riconoscerli e sceglierli, rispetto ad altri anonimi dallo scaffale in cui sono esposti in bella mostra.

Bei tempi andati, verrebbe da dire, ascoltando i politici, di turno oggi, che si sono evoluti in una nuova specie animale, non me ne vogliano le coerenti bestiole, perpetuando e adattando la propria razza alle mutate condizioni ambientali. Qui Charles Darvin potrebbe illuminarci con la sua opera magistrale “l’Origine della specie per selezione naturale”, dove egli dimostra che è l’ambiente naturale, e quindi nella fattispecie siamo noi e la nostra società a influenzarci a vicenda, a determinare i cambiamenti nelle specie animali, sia durante l’arco della propria vita che nei passaggi generazionali.

Come Darvin ci insegna, la razza politica predominante oggi, che è giustappunto lo specchio della nostra stessa società, è una specie animale pronta a tutto pur di annientare l’avversario e sopravvivere così nell’orrida arena che richiede sempre nuove vittime e macabri trofei da esibire al popolo urlante e mai sazio di sangue. Questa nuova razza “evoluta” è sempre pronta a litigare per riempire il vuoto di idee e per far percepire che la loro la pensano in modo diverso dagli altri, anch’essi privi di idee, senza sospettare che essere privi di idee significa non pensare affatto. Sempre pronti a inveire contro tutti e tutto per farsi percepire come dei duri che non hanno paura di niente e di nessuno, salvo fare rapide marce indietro a riflettori spenti al più lieve stormir di fronde. D’altronde chi niente fa di cosa dovrebbe aver paura? Capaci di contraddire tutti e persino se stessi, anche più di tre volte al giorno, per abbagliare il pubblico dell’attimo fuggente con la frase di circostanza buona per l’occasione. Senza vergogna di fare proclami roboanti a cui poi segue il nulla assoluto.

Di questa nuova razza di politici, si può dire tutto il male di questo mondo, tranne che si siano scollegati dalla realtà che va per la maggiore, ovvero quella virtuale, per cui editano a velocità supersonica al fine di veicolare il titolo ma non il contenuto del messaggio e poi via con il prossimo.

Non possiamo di certo accusarli di essersi estraniati rispetto alla realtà più reale che oggi c’è, essi vi si sono adattati perfettamente, certo una realtà virtuale per politici eterei, specchio di una società liquida e ipotetica, cambiare l’immagine riflessa dipende solo da noi.

Carlo Cinque

Positano 27 luglio 2019