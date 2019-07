Il regista Claudio Giovannesi, l’attrice Simona Tabasco e il cast della “Compagnia del Cigno” sfileranno stasera sul red carpet della nona edizione del Social World Film Festival di Vico Equense, diretto dal regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo.

In Arena Loren – Piazzale Siani, Giovannesi riceverà il premio come regista dell’anno per aver vinto l’Orso d’Oro a Berlino con “La paranza dei bambini”, che verrà proiettato alle 20,30 per la selezione “Grande Schermo”, mentre alla Tabasco andrà il Golden Spike Award come attrice rivelazione dell’anno. A seguire un focus sulla serie tv di Rai1 firmata da Ivan Cotroneo: saliranno sul palco Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano e Chiara Pia Aurora. La serata sarà chiusa dal cortometraggio fuori concorso “Hand In The Cap” (Italia, 8’) di Adriano Morelli con Violante Placido.

In contemporanea nell’Arena Magnani – SS. Trinità e Paradiso spazio ai lungometraggi e cortometraggi in concorso alla Selezione “Focus” con incontri post proiezione: “Bellafronte” di Andrea Valentino e Rosario D’Angelo (Italia, 20’), “31 settimane” di Iole Masucci (Italia, 15’), e l’anteprima del film “La sera della prima di Loretta Cavallaro (Italia, 95’).

Le attività del festival partiranno alle ore 11,30 al Museo del Cinema nell’Antico Palazzo di Città con il workshop Young Film Factory, alle ore 17 alla SS. Trinità e Paradiso ci sarà il workshop di ritmo corpo e parola. In piazzale Siani dalle 19 street casting per nuovi volti per cinema e tv, poi spazio alla visione e votazione delle opere internazionali in concorso alla Selezione “Mobile” e un’immersione nella realtà virtuale a partecipazione gratuita per gli adulti e per i più piccoli.

Il programma completo è disponibile sul sito www.socialfestival.com/programma