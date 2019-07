CLAMOROSO, Mauro Icardi apre al trasferimento al Napoli

Che l’avventura di Mauro Icardi in nerazzurro sia giunta al capolinea non è un segreto, resta da stabilire la squadra in cui andrà a giocare l’argentino.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello sport, ci sarebbe stata un’apertura dell’attaccante verso un trasferimento al Napoli. Probabilmente l’incontro tra il ds Giuntoli e Wanda Nara di una decina di giorni fa, ha destato un’ottima impressione all’ex capitano dell’Inter. Per lui sarebbe pronto anche un ricco stipendio che lo renderebbe il giocatore più pagato dell’intera rosa partenopea.

In ogni caso la società milanese non intende svendere il proprio attaccante e resta ferma sulle proprie richieste economiche: ci vogliono 60-70 milioni per acquistare Mauro Icardi. L’obiettivo numero uno dell’Inter è Romelu Lukaku, per il quale si tratta ad oltranza. I nerazzurri hanno necessità di fare cassa, in quanto, con i soldi ricavati dalla cessione dell’argentino, Marotta e Ausilio sarebbero pronti a regalare ad Antonio Conte il colpo grosso a centrocampo tanto agognato dai tifosi.