Circumvesuviana Vico Equense,binario 9 – 3 – 4 di Harry Potter.

Continua la Via della Circum, per non dire la via della Croce in Vesuviana!

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di un pendolare e della sua esperienza avuta questa mattina con la Circumvesuviana.

Stamattina verso le 11,30 il treno da Napoli a Sorrento(dovevo scendere a Vico Equense) all’altezza di Pozzano si e’ fermato.L’altoparlante ha detto chiaramente”Stazione di Vico Equense prossima fermata Seiano. In una decina siamo scesi ,pensando a qualche problema avvenuto a Vico Equense.

Abbiamo fatto il tunnel di uscita di Pozzano trovando il cancello chiuso con un lucchetto, sotto il sole con mamme e bimbi piccoli. E’ stata chiamata la Polizia per liberarci,dopo tempo il lucchetto e’ stato aperto, non so come. Domanda: come mai il treno si e’ fermato a Pozzano nonostante ci sia la fermata? Perchè l’altoparlante ha fatto quel annuncio sbagliato e fuorviante (siamo scesi ma dovevamo andare a Vico Equense)? Ma soprattutto, quando finirà questo continuo massacrarci(ritardi,treni soppressi,fermate inventate,caldo insopportabile,etc? Quello che sto dicendo sembra fantascienza, ma io e molti altri siamo testimoni e vittime di questa ennesima schifezza ai nostri danni.

P.S.:gli stessi poliziotti erano increduli,quasi come fossimo sbucati da un’altro mondo. Paolo Pollini