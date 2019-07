Circumvesuviana, uomo a terra calpestato dalla folla. Altro episodio deplorevole

Questa mattina nel treno diretto verso Sorrento un uomo di colore era disteso a terra apparentemente senza sensi. Il capotreno è stato avvertito invano. Nelle varie fermate una calca indicibile tra chi saliva e chi scendeva mentre l’uomo non dava segni di vita.

Non si è capito se il ragazzo stesse dormendo o avesse qualche malore, fatto sta che ancora una volta si registra un episodio spiacevole in circumvesuviana. Una vicenda brutta da vedere anche per i tanti turisti che trascorrono le proprie vacanze in Penisola Sorrentina e viaggiano in treno.