Circum, Borrelli sul fenomeno dei “portoghesi”: necessario pagare i biglietti per servizio migliore

Quotidianamente per chi viaggia sulla Circumvesuviana è diventato “normale” assistere al fenomeno dei “portoghesi”. Vedere gente che non paga il biglietto è all’ordine del giorno, ma tale gesto questa volta è stato ripreso e segnalato da un cittadino al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che l’ha postato su Facebook.



Il video mostra un ragazzo che si accoda al tornello, mentre un altro sta timbrando, per poi accedere senza pagare. Uno schiaffo anche a chi protesta per un servizio migliore, con maggiori treni e mezzi nuovi. “Siamo a fianco degli utenti della Circumvesuviana nel chiedere nuovi treni e servizi migliori – scrive Borrelli – Ma ricordiamo che per ottenerli è necessario pagare il biglietto. Quello che vedete nella foto non è un episodio sporadico ma capita spesso nelle stazioni.”