Continuano a registrarsi disagi sulla linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. Sui social sta circolando questo video, in cui si evidenzia il caos generale sul convoglio, con centinaia di persone stipate in modo disumano, oppresse da un caldo afoso e impossibilitate a muoversi, ed addirittura si vede un ragazzo in carrozzella. Nervosismo, rabbia, frustrazione sono le conseguenze di tale situazione a cui sono sottoposti i pendolari ogni giorno.

Anche l’attivista del Movimento 5 Stelle, Salvatore Mare, ha manifestato il proprio dissenso su tale situazione: “Circumvesuviana – a pensar male si fa peccato… ma sono un peccatore.

Non è concepibile come una ferrovia, con questi numeri in termini di passeggeri “paganti”, possa produrre un simile disastro sia come servizi, sia come utili.

Appare palese che si sta rendendo la situazione insostenibile, ma qual è il motivo?

Forse per rendere semplice da accettare una “privatizzazione della Circumvesuviana”?

Si dice che il pesce quando è marcio puzza dalla testa, e la testa è in Regione Campania, a protezione del direttore pluripremiato.

A proposito, chi si riferì a noi, che protestavamo per la premiazione all’EAV da parte di Museo Correale, Comune di Sorrento, Federalberghi, ABBAC e Grande Onda, dicendo che «Non capite un c…», perché ora tace?”