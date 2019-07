Cilento. A Sanza avvistata una vipera in pieno centro

Vipera walser fotografata nel suo ambiente naturale, le Alpi piemontesi. Fotografia di Andrea Battisti

Sanza è un paese del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano posto a 558 metri sul livello del mare, nella valle del Bussento, alle pendici del monte Cariusi.

Di primo mattino è stata notata in via Paggio, in pieno centro abitato, una vipera.

La causa per cui il rettile si sia spinto verso il paese, alla ricerca di cibo e calore, è da attribuirsi verosimilmente alle temperature che si sono abbassate repentinamente.

La paura più immediata è stata la possibilità che l’animale, potesse infilarsi nelle abitazioni creando quindi un vero pericolo per le persone.