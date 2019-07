Chocolate and coffee in Amalfi

Italian coffee is world renowned and their chocolate is to die for. While traveling to Amalfi, there is only one store that sells homemade chocolate as well as delicious coffee. Pansa Amalfi has the unique distinction of not only having chocolate and coffee, but also being one of the oldest coffee shops in Positano. Founded in 1830 by Andrea Pansa, the store stands next to the famous Cathedral of Amalfi and is perfect for a snack and some coffee before exploring the Cathedral. Pansa Amalfi has been passed down through the generations and is now owned by Pansa children who strive to make the shop the best while also preserving its legacy.

Many people stop inside for a quick bite to eat as well as “un caffè espresso”, but don’t realize that all of the chocolate inside the store is made less than a block away. With the coffee business already a success, the Pansa children were ready to take on a new challenge, so they turned to chocolate. After traveling the world, they found the best cocoa beans and began the production of the chocolate. The beans are imported and then brought to Amalfi to the factory which rests behind the Cathedral. When it is ready to be sold, it travels less than a block to Pansa Amalfi, where it is then put on display. This Italian Willy Wonka knows the perfect flavors to mix and loves coming up with new creations. Tourists too, love the chocolate and treats that are made inside Pansa Amalfi and devour the delicacies within seconds of getting them. Amalfi may be known for its beaches and cathedrals now, but soon it may be known for its coffee and chocolate.

Il caffè italiano è famoso in tutto il mondo e il loro cioccolato è buono da morire. Durante il viaggio ad Amalfi, c’è solo un negozio che vende cioccolato artigianale e deliziosi caffè. Pansa Amalfi ha la particolarità di non solo avere cioccolato e caffè, ma anche di essere una delle più antiche caffetterie di Positano. Fondato nel 1830 da Andrea Pansa, il negozio si trova accanto al famoso Duomo di Amalfi ed è perfetto per uno spuntino e un caffè prima di esplorare la Cattedrale. Pansa Amalfi è stata tramandata di generazione in generazione ed è ora di proprietà dei bambini Pansa che si sforzano di rendere il negozio il migliore pur conservando la sua eredità. Molte persone si fermano per mangiare un boccone e “un caffè espresso”, ma non si rendono conto che tutta la cioccolata all’interno del negozio è fatta a meno di un isolato di distanza. Con il business del caffè già un successo, i bambini Pansa erano pronti ad affrontare una nuova sfida, così si sono rivolti alla cioccolata. Dopo aver viaggiato per il mondo, hanno trovato le migliori fave di cacao e hanno iniziato la produzione del cioccolato. I fagioli vengono importati e poi portati ad Amalfi nella fabbrica che si trova dietro la Cattedrale. Quando è pronto per essere venduto, viaggia a meno di un isolato da Pansa Amalfi, dove viene esposto. Questo Willy Wonka italiano conosce i sapori perfetti da mescolare e ama inventare nuove creazioni. Anche i turisti amano la cioccolata e le prelibatezze che sono fatte all’interno di Pansa Amalfi e divorano le prelibatezze in pochi secondi per averle. Amalfi può essere conosciuta per le sue spiagge e cattedrali ora, ma presto potrebbe essere conosciuta per il suo caffè e cioccolato.