La situazione del traffico in Costiera Amalfitana ci presenta ogni giorno le sue criticità. Nella tarda serata a Cetara i veicoli sono rimasti “intrappolati” nella ridotta carreggiata che attraversa il borgo marinaro. I problemi sono giunti a causa del transito di autocarri, che hanno creato un enorme fila di vetture. La colonna che si è creata ha anche ostacolato il transito di un’ambulanza. E’ stato difficoltoso creare un varco per agevolare il passaggio del mezzo di soccorso, che stava procedendo a sirene spiegate sulla Statale 163 Amalfitana non sono riuscite a creare un varco per far passare il mezzo di soccorso, determinante per salvare vite umane. Purtroppo non è la prima volta che capitano episodi del genere.