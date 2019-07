Cetara. Morto sub di 61 anni. Operazione di recupero corpo complessa per la Capitaneria di Porto di Salerno

Nel tardo pomeriggio di ieri la Capitaneria di Porto di Salerno è stata impegnata in un’articolata attività di recupero della salma di un sub dalla scogliera di sopraflutto del Porto di Cetara (SA).

In zona sono intervenuti via mare la motovedetta CP 854 ed il battello pneumatico veloce G.C. A81 che, sotto il coordinamento della Sala Operativa, si sono subito adoperati per l’individuazione del sub, mentre a terra nel Porto di Cetara operava personale del dipendente Ufficio Locale Marittimo. Per il recupero della salma, è stato impiegato anche il 2° Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Napoli. Il corpo senza vita del Sig. B.M. di 61 anni è stato portato a bordo della motovedetta CP 854 ove il personale del 118 ne ha constatato il decesso; successivamente, la salma è stata sbarcata al Molo Manfredi del Porto di Salerno, e previo nulla osta del Magistrato è stata consegnata ai familiari.