Cetara autobus in avaria, Costa d’ Amalfi bloccata per due ore. Della Monica “E’ odissea , questa volta è stato un mezzo pubblico, ma ogni giorno gli autobus privati ci rendono la vita impossibile. Proprio ieri abbiamo fatto l’incontro col Prefetto di Salerno , rinnovo il mio appello ai sindaci che non hanno firmato l’ordinanza a sostenerci”

L’autobus della SITA si è bloccato all’altezza della farmacia Marechiaro, S.S. 163 Amalfitana nel caos proprio di sabato , sul posto i vigili urbani del comando di polizia municipale associato di Cetara, Maiori, Tramonti e Minori guidato da Giuseppe Rivello.

Sul posto l’amministrazione Della Monica si è subito attivata , il Vicesindaco di Cetara Carobene ha coordinato insieme alla polizia locale che ha fatto un lavoro enorme, guidata dal maesciallo Avallone e il Maresciallo De Santis, la viabilità, riducendo al minimo gli inevitabili disagi.

Aggiornamenti. Il problema è stato risolto alle 20,40 grazie all’intervento di un meccanico , la SITA ha fatto corse supplementari. Conviene prendersela con calma per le lunghe file da e per Maiori e Vietri sul mare, ma il traffico comincerà a defluire.

“Il problema dei bus turistici lo viviamo tutti i giorni, traffico bloccato, danni alle case, disagi – dice Della Monica -, abbiamo fatto le finestre proprio per allargare la partecipazione a tutti i comuni, da parte nostra avremmo voluto misure più restrittive”