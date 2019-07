Cetara, arriva Emanuele Filiberto di Savoia: domani sera la visita

Cetara si prepara ad accogliere Emanuele Filiberto, con il discendente di casa Savoia che giungerà nella sala consiliare del comune alle ore 20. Il figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Ricolfi Doria, nipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II di Savoia, sarà ricevuto dalle istituzioni.

L’ultima visita di un Savoia al borgo costiero, risale alla tragica alluvione del 1910, che spinsero l’allora re d’Italia Vittorio Emanuele III a visitare la Costiera. Sarà previsto infatti un corteo, in cui Emanuele Filiberto di Savoia si unirà dalla sede del comune per raggiungere il monumento in onore delle vittime dell’alluvione del 1910 in corso Federici, per porre una corona d’alloro.