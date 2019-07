Certosa di Padula: collegamenti dal Cilento e visite guidate. Mai state più vicine

I tre giovani hanno dato vita a questo importante progetto di promozione per migliorare la conoscenza della Reggia del Silenzio più grande d’Italia.

«Un’escursione mozzafiato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento , Vallo di Diano e Alburni, da vivere in famiglia immersi in luoghi antichi fantastici – sono queste le parole di Alessandro Infante titolare dell’Agenzia Infante – il progetto non prevede fondi pubblici».