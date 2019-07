Cerimonia di apertura delle Universiadi: SPETTACOLARE!

La cerimonia di apertura delle Universiadi può essere descritta con un’unica parola: SPETTACOLARE! Il San Paolo, totalmente nuovo, si è trasformato in un palcoscenico perfetto non solo per la consueta sfilata delle delegazioni coinvolte, ma anche per i tanti artisti che si sono esibiti: Malika Ayane, Anastasio, Livio Cori. Emozionante l’inno d’Italia, cantato a squarciagola dai 30 mila spettatori, mentre Bebe Vio teneva stretto il tricolore al centro del palco.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto i suoi saluti ai presenti, aprendo ufficialmente la XXX.ma Edizione delle Universiadi 2019. Presenti con lui in Tribuna d’onore il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente Aurelio De Laurentis, il presidente del Coni Giovanni Malagó e il Cardinale Crescenzio Sepe.

Lo sport riesce ad unire, a coinvolgere realtà diverse, richiama atleti di ogni Paese del mondo e consente di riconoscersi come fratelli, uniti verso gli stessi obiettivi. Quest’anno tutto ciò si svolgerà a Napoli ed è questa un’occasione fondamentale per poter incrementare la visione culturale e sociale del nostro territorio. Ad oggi abbiamo forte bisogno di fratellanza, unione, condivisione e questi giorni dovranno rappresentare il trampolino di lancio per il raggiungimento di nuove opportunità. Questo il contenuto dei messaggi del Sindaco Luigi De Magistris, del presidente Vincenzo De Luca e del presidente della FISU Oleg Matytsin, che hanno voluto rivolgere il loro personale saluto non solo alle centinaia di atleti che si sfideranno nelle diverse discipline, ma soprattutto ai tanti giovani presenti e all’intera comunità.

Giochi di luci, fuochi d’artificio, effetti speciali hanno lasciato tutti senza parole, dall’inizio alla fine, quando il Capitano del Napoli Lorenzo Insigne, insieme al compagno di squadra Meret, con un suo classico destro ha calciato il pallone di fuoco, facendo “infiammare” il Vesuvio, simbolo della città che si atteggia da padrone! Ma proprio nel momento in cui si pensava fossimo giunti alla conclusione, ecco l’ospite d’eccezione: Andrea Bocelli, accompagnato dal figlio, ha letteralmente fatto tremare i cuori dei presenti, lasciando spazio solo alla gioia e allo stupore per il suo inconfondibile “Vincerò”!

Complimenti a tutti coloro che si sono impegnati duramente per la riuscita di questa splendida manifestazione e in bocca al lupo a tutti gli atleti.