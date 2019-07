“Celeste” al Positano Teatro Festival. Una scelta che premia la qualità

“Celeste” al Positano Teatro Festival.

“Sono Anticoli Lazzaro, detto Bucefalo, pugilatore. Si nun arivedo la famija mia è colpa de quella venduta de Celeste. Arivendicatemi”, con queste battute si apre “Celeste” lo spettacolo andato in scena questa sera nell’Anfiteatro di Positano. La storia è quella vera, tragica e orribile di Celeste di Porto, ragazza ebrea del ghetto di Roma che negli anni della Seconda Guerra Mondiale, quelli dal ’43 al’ 45, quelli dei rastrellamenti tedeschi, per salvare se stessa e la propria famiglia denunciò alla Gestapo i suoi stessi correligionari. Sempre Celeste, detta ‘pantera nera’, dopo l’attentato di Rasella, che causò la morte di 33 militari nazisti, per cinquemila lire contribuì all’arresto di molti di quegli ebrei che finirono poi morti ammazzati nelle Fosse Ardeatine. Dunque “Celeste” non fu un’eroina ma una donna spregiudicata e squallida ed è proprio questo abisso dove ci conduce la meschinità di questa pocodibuono che rende quest’opera originale e avvincente. Sul male, il teatro del giovane e talentuoso regista Fabio Pisano ci spinge a riflettere senza risparmiarci, la dialettica dei protagonisti è incalzante, decisa, impone attenzione totale. Calandondoci nello spettacolo e in quest’orrore comprendiamo di più

il male e scegliamo. Sì perché in fondo si comincia a sconfiggere il male solo imparando a conoscerlo per poi fare la nostra libera scelta. Ed è questa scelta sincera e consapevole che rivela agli altri ma soprattutto a noi stessi di che pasta siamo fatti. Un plauso alla compagnia “Liberaimago”, al regista Fabio Pisano, agli attori Francesca Borriero, Roberto Ingenito e Claudio Boschi che ci hanno regalato un’interpretazione appassionata e di alto profilo. Un grazie sentito al direttore artistico Gerardo D’Andrea e al Sindaco Michele De Lucia per una scelta ancora una volta che premia la qualità. Luigi De Rosa