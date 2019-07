Cecchi Paone a Positano. Le donne lesbiche nel calcio, il San Vito, il Turismo? “Ora sono in vacanza”

Positano, Costiera amalfitana . Incontriamo il nostro amico e cittadino Alessandro Cecchi Paone mentre scende tranquillamente per Via dei Mulini, giornalista televisivo, volto noto dei media, bravissimo divulgatore e amante di Positano e della Costa d’ Amalfi. Fanno discutere le sue “provocazioni” dal Coming out e dalla scelta omosessuale, allo stare sempre in prima fila al fianco dei Gay, ricordiamo anche a Sorrento in una famosa manifestazione contro il Comune omofobo, alle sue dichiarazioni sul calcio dopo i mondiali femminili di calcio . “Ci sono – ha confessato Cecchi Paone – molte più donne lesbiche nel calcio femminile che gay in quello maschile. Da anni aspettiamo il coming out di un calciatore, ma dopo il Mondiale ci sarà il coming out di intere squadre femminili. In una squadra almeno la metà sono lesbiche e ovviamente non lo dico in senso negativo. Le ho sempre protette. Sono lesbiche perché c’è una componente maschile in alcune donne lesbiche che trova sbocco in ambiti che una volta erano solo maschili. E questo discorso vale anche per la Nazionale. Alcune le conosco”. A noi interessava anche del San Vito Positano, squadra che sembra senza speranza dopo la retrocessione, di cui è stato fra i salvatori prima del mezzo secolo di vita, ma anche del turismo “Ora sono arrivato, faccio un pò di vacanza, poi parleremo..” .Intanto gli auguriamo il meritato riposo e una vacanza serena, sempre un piacere vedere un nostro ospite che ama la nostra città e la sua atmosfera.. Buona estate Alessandro