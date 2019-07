Cava de’ Tirreni. Scarcerata la maestra accusata di maltrattamenti ai minori, restano in attesa di giudizio altri quattro insegnanti

Cava de’ Tirreni. E’ stata scarcerata la maestra 46enne accusata di maltrattamenti ai minori consumatisi all’interno di una scuola dell’infanzia di Solofra. Con lei furono accusati anche altri quattro insegnanti, tra i 44 ed i 66 anni, residenti in provincia di Salerno ed Avellino, che si sono sempre dichiarati innocenti. Anche per loro l’accusa è quella di maltrattamenti nei confronti dei minori e per uno di essi si unisce anche il reato di violenza sessuale. Ora si attende l’incidente probatorio, previsto per il prossimo mese, durante il quale i bambini che avrebbero subito violenze e maltrattamenti saranno ascoltati per stabilire le responsabilità degli indagati.