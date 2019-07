Cava de’ Tirreni. Per rendere omaggio all’amico morto in un incidente stradale si reca sul posto, ma la sua moto prende fuoco

Cava de’ Tirreni. Marco P. ha voluto rendere omaggio al suo grande amico Alfredo Salsano, il carrozziere di 36 anni deceduto sul colpo mercoledì scorso dopo essersi scontrato con la sua moto contro un’auto parcheggiata. E dopo poche ore decide di recarsi con il suo motoveicolo proprio in Via Ferrara, sul luogo dell’incidente mortale. Ma una volta giunto sul posto accade qualcosa di strano ed inspiegabile. All’improvviso la sua moto, senza un motivo apparente, prende fuoco. Marco descrive l’episodio in un post su Facebook, ecco le sue parole: «Io avevo la moto proprio dove tre ore prima giaceva il corpo di Alfredo senza vita, la moto era accesa e l’ho omaggiato con delle accelerate che solo un vero motociclista ne può capire il significato, quando ad un certo punto sono partire delle fiamme dal basso. La moto si è incendiata così, da sola. E colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato a spegnerla. In quel momento ho capito solo una cosa, Alfredo voleva dirmi: scendi da quella moto. Ma io dalla moto non potrei mai scendere. Siamo un tutt’uno, però la userò solo in pista dove di certo è molto più sicuro… Ciao Alfrè”.