Cava de’ Tirreni. Organizzavano falsi matrimoni per ottenere permessi di soggiorno, 34 persone rischiano il processo

Cava de’ Tirreni. La Procura di Nocera Inferiore, dopo indagini accurate, ha accusato 34 persone di nazionalità italiana e straniera, tutte residenti a Cava e nei comuni limitrofi, per aver organizzato falsi matrimoni tra italiani e stranieri finalizzati ad ottenere permessi di soggiorno. L’inchiesta è stata condotta dal commissariato di Cava de’ Tirreni ed ha avuto inizio dalla verifica dello stato di reale convivenza tra italiani a stranieri che, dopo essersi sposati all’estero, facevano ritorno in Italia per riuscire ad avere il permesso di soggiorno. Sono stati fatti controlli su 19 matrimoni simulati celebrati dal 2012 al 2019. In molti casi è stato accertato che ad essere convolati a nozze erano extracomunitari clandestini disposti a pagare anche 10.000 euro all’organizzazione che riusciva a far ottenere loro i documenti necessari per poter celebrare il matrimonio. Il fine ultimo era ovviamente quello di poter ottenere il tanto desiderato permesso di soggiorno e rendere regolare il loro soggiorno sul territorio italiano. Ora si attende l’udienza preliminare e le 34 persone coinvolte rischiano il processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.