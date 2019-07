Cava de Tirreni. Incidente a Via Papa Giovanni XXIII, gravi due fidanzatini Brutto incidente mercoledì sera all’incrocio tra via Generale Sabato Martelli Castaldi e via Papa Giovanni XXIII, nel quartiere Filangieri.

Un’auto ha impattato contro uno scooter e i due giovani a bordo del motorino sono entrambi finiti in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate.

Tuttavia, dopo gli interventi d’urgenza, sembra che ora siano stabili e i medici hanno disposto per loro il ricovero presso il reparto di terapia intensiva.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro ma stando alle testimonianze di quanti hanno assistito alla scena sembrerebbe che i giovani sullo scooter stessero percorrendo a velocità sostenuta la strada e che all’incrocio non siano riusciti ad evitare l’impatto con una Opel Agila guidata da un anziano ottantenne.

L’uomo non avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi, mentre ad avere la peggio sono stati i due ragazzi che in seguito all’urto sono precipitati sull’asfalto.

La giovane coppia (lui diciottenne, lei sedicenne) è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 che hanno condotto i due al pronto soccorso dell’ospedale cittadino “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”, mentre sul posto giungeva una pattuglia dal Comando di Polizia Locale di via Ido Longo, incaricata non solo di gestire il traffico per garantire ai sanitari di soccorrere i ragazzi ma anche di effettuare tutti i rilievi del caso per la corretta ricostruzione della dinamica del sinistro.

Una volta giunti al pronto soccorso del “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”, i due ragazzi sono stati sottoposti a controlli di routine per le ferite riportate e per il diciottenne è stato disposto un intervento d’urgenza necessario a stabilizzare le sue condizione che al momento sembravano più compromesse.

A operazione ultimata i medici dell’ospedale metelliano hanno poi predisposto il trasferimento del ragazzo al reparto di rianimazione dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dove è attualmente sotto costante monitoraggio.

Terapia intensiva anche per la sedicenne coinvolta nell’incidente, ricoverata però nel reparto cavese.

Stando alle prime informazioni che arrivano dai rispettivi ospedali, i due giovani sono costantemente controllati e le loro condizioni sarebbero stabili.

Ad ogni modo l’episodio ha riacceso i riflettori sulla necessità di maggiori controlli e iniziative deterrenti per il controllo della velocità soprattutto nel centro cittadino.

Via Sabato Martelli Castaldi, teatro dell’incidente dell’altra sera, non è nuova a sinistri di questo tipo considerato il numero elevato di traversine che si diramano dal tratto principale.