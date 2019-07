Cava de’ Tirreni. Incidente mortale a Pregiato, un motociclista di 37 anni perde la vita

Cava de’ Tirreni. Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale mortale nella frazione di Pregiato, per la precisione sulla Strada Provinciale 138 in località Palmenta. A perdere la vita A.S., un motociclista 37enne ragedia a Pregiato, frazione di Cava de’ Tirreni. Sembra che il centauro abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo andando ad urtare in modo violente u’autovettura che si trovava parcheggiata sul bordo della strada. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118 ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.