Cava de’ Tirreni. Furti d’auto , quattro denunce. Ecco come operavano su chi faceva shopping

Cava de’ Tirreni. Furti d’auto , quattro denunce. Ecco come operavano Puntavano le vittime che giungevano in Cava de’ Tirreni per lo shopping a bordo dei propri veicoli lasciati in sosta nei parcheggi pubblici metelliani, per poi rubare le auto degli ignari consumatori.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cava de’ Tirreni, a seguito di mirata attività investigativa scaturita dopo le denunce sporte da alcuni utenti, provenienti principalmente dai comuni limitrofi, hanno individuato e denunciato, quali autori dei furti, due pregiudicati napoletani rivelando il modus operandi dei malviventi i quali preparavano ed eseguivano gli atti predatori utilizzando, per raggiungere gli obiettivi ed eludere i controlli delle forze di polizia, autovetture di media cilindrata e di nuovissima immatricolazione, prese a noleggio presso società di car-rental site nell’hinterland napoletano.

Nello stesso contesto operativo, due donne, anch’esse pregiudicate, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per falso e favoreggiamento personale in quanto, dopo aver noleggiato veicoli, li avevano dati in uso a loro conoscenti pregiudicati, che li avevano poi utilizzati per portarsi in Cava de’ Tirreni ove, in un caso, erano riusciti a portare a termine il furto di un’autovettura di grossa cilindrata lasciata in sosta all’interno di un parcheggio pubblico.