Castellammare di Stabia. Vandali danneggiano un treno proveniente da Sorrento, ritardi e corse soppresse

Castellammare di Stabia. Nel pomeriggio di oggi presso la stazione centrale stabiese si è registrato un nuovo episodio vandalico ai danni di un treno della Circumvesuviana partito da Sorrento e diretto a Napoli. Ne sono derivati degli inevitabili disagi con la soppressione di alcuni treni in entrambe le direzioni, Napoli-Sorrento e viceversa. L’Ente Autonomo Volturno ha diffuso un avviso nel quale si legge: “Soppressioni – il treno 11756 delle ore 17:56 da Sorrento a Napoli vandalizzato nella stazione di Castellammare oggi è soppresso. Inoltre oggi sono soppressi i treni: 11911 delle ore 19:11 da Napoli per Sorrento; 1202 delle ore 20:37 da Sorrento per Napoli; 11831 delle ore 18:32 Da Napoli per Sorrento via Centro direzionale parte con circa 30 minuti di ritardo”. Purtroppo sono sempre di più gli episodi di vandalismo che colpiscono i treni della Circumvesuviana mettendo a rischio anche l’incolumità dei viaggiatori che sono comunque costretti a subire dei forti disagi e ritardi nel raggiungere in molti casi il posto di lavoro. Aumentare i controlli a quanto pare non basta perché i vandali riescono ad agire comunque indisturbati sfruttando i momenti adatti per porre in essere i loro deplorevoli intenti.