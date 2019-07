Castellammare di Stabia. Prima di allontanarsi dal porto un grande veliero sversa i rifiuti in mare, denunciati i trasgressori

Castellammare di Stabia. Sono sempre di più le grandi navi e le imbarcazioni di lusso che approdano al Main Port stabiese. Gran parte appartengono a persone famose e questo di certo non può che far piacere alla città. Quello che invece non fa piacere e disturba tantissimo i cittadini, a buona ragione, è il fatto che spesso la spazzatura prodotta da queste imbarcazioni non viene smaltita correttamente. L’ultimo episodio è avvenuto proprio nella giornata di ieri quando un veliero inglese, prima di lasciare il porto stabiese, ha deciso di abbandonare i propri rifiuti sul lungomare, incurante del divieto. Il tutto è avvenuto alle prime ore del mattino ma alcuni cittadini hanno assistito alla scena ed hanno visto all’improvviso la spazzatura arrivare dal mare lungo la costa. Per l’esattezza si trattava di un bustone contenente rifiuti umidi che è stato raccolto e correttamente smaltito dal personale di Am Tecnology. Immediatamente sono stati allertati Capitaneria di Porto e Vigili Urbani e, per fortuna, i trasgressori sono stati individuati e denunciati.