Castellammare – Sorrento . Blocco Statale Fincantieri rinviato, sospiro di sollievo per il traffico

Il blocco sulla statale Sorrentina degli operai Fincantieri è rimandato ma lo stato di agitazione per la mancanza di parcheggi destinata agli operai dell’indotto permane e fa tremare ancora l’economia turistica della penisola. Esasperati gli operai ma esasperati anche gli albergatori e gli operatori di Sorrento che – tra disagi veicolari come quelli legati al viadotto o al trasporto pubblico come i ritardi della Circumvesuviana – ogni giorno sono costretti a registrare le lamentele di turisti e tour operator. Il rischio di mettere in ginocchio tutto il comparto alberghiero dunque non è cessato. Le decine di contravvenzioni trovate dagli operai dell’indotto sul parabrezza della propria auto ha riportato a galla il problema della sosta che non è nuovo in città. Nei pressi dello stabilimento ci sono pochissimi stalli per le auto, riservati solo ai residenti della zona. Così la Rsu di fabbrica ha cercato una mediazione. La prima riunione con il sindaco Gaetano Cimmino non è andata a buon fine. Ieri però convocati in commissariato, gli operai hanno accettato una piccola tregua con la promessa di una soluzione immediata. E nei prossimi giorni un dirigente Fincantieri verrà da Trieste appositamente per risolvere la questione. L’idea proposta dagli operai è quella di utilizzare il parcheggio delle terme su cui occorre però un accordo sul prezzo del ticket.

IL BRACCIO DI FERRO

Intanto la disputa tra il sindaco di Castellammare e gli operai Fincantieri potrebbe causare un «incidente diplomatico» con Sorrento. Se l’accordo non si trova e gli operai bloccheranno la statale, dalla penisola potrebbero perdere davvero la pazienza. «Massimo rispetto per i lavoratori fa sapere Giuseppe Cuomo, sindaco di Sorrento – ma gli effetti del blocco della statale 145 alimenteranno i già forti disagi che turisti e pendolari della Costiera sono da tempo costretti ad affrontare». Sulla stessa lunghezza d’onda i vertici di Federalberghi Penisola sorrentina. «Non si può infliggere l’ennesima mattinata di disagi ai pendolari e agli ospiti che devono spostarsi tra la penisola sorrentina, l’area stabiese e il resto della zona a sud di Napoli rileva il presidente Costanzo Iaccarino – Di questo passo l’economia, non solo il comparto turistico, è destinata a morire». «Comprendiamo le rivendicazioni dei lavoratori continua Iaccarino ma se si dovesse impedire il transito lungo la statale dalle 10 alle 12 significherebbe mettere in ginocchio l’intera zona a sud di Napoli e penalizzare tutti i lavoratori, imprenditori, residenti e ospiti che già devono fare i conti col traffico e con le improvvise chiusure per interventi di manutenzione che paralizzano sistematicamente la Sorrentina, oltre che con le inefficienze del trasporto pubblico locale». Fonte Maria Elefante e Antonino Siniscalchi Il Mattino