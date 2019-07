Castellammare, pescavano vongole alla foce del Sarno: presi tre pregiudicati

Ancora controlli per quanto riguarda la pesca di frodo nei territori tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata. Dopo gli interventi delle scorse settimane, continua l’attività di indagine e di prevenzione sul territorio di giurisdizione finalizzata a perseguire e debellare l’attività posta in essere da una vera e propria organizzazione dedita alla pesca abusiva di vongole presso la foce del Fiume Sarno, zona altamente inquinata anche a causa della presenza di metalli pesanti.

Nella mattinata di oggi, il nucleo di Polizia Giudiziaria composto da uomini e donne della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Castellamare, ha effettuato il sequestro di oltre 30 chili di vongole veraci pescate in zona non autorizzata dalla Regione Campania e particolarmente inquinata e la denuncia a piede libero di tre persone già note all’Autorità Giudiziaria sempre per gli stessi reati, ai quali viene contestata anche l’ipotesi di attentato alla salute pubblica. Le dinamiche dell’operazione, hanno visto l’arrivo istantaneo sul posto del battello veloce A56 della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, alla vista del quale i pregiudicati hanno gettato i molluschi prelevati e contenuti in due retini in acqua. Tuttavia, prese le coordinate del punto, i militari hanno fatto immergere un sub il quale ha ritrovato a circa 10 metri di profondità i due sacchi pieni di vongole, che venivano immediatamente sequestrate insieme alle attrezzature usate per perpetuare l’abuso.

Successivamente, il Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha convalidato il sequestro del pescato, dell’attrezzatura e dell’imbarcazione usata per la pesca vietata. “Non permetteremo a nessuno di creare situazioni potenzialmente pericolose per la salute pubblica. Il rischio è che le vongole pescate nella melma, nel tratto di mare alla foce del Fiume Sarno, possano arrivare -anche attraverso i canali ufficiali- sulle nostre tavole e essere dannose per le nostre famiglie. Le vongole sono molluschi filtratori e tutte le sostanze nocive, compresi i metalli pesanti, rimangono all’interno. Da questo si capisce la pericolosità di mangiare questi prodotti che -purtroppo- non seguono i controlli sanitari previsti ed in particolare i procedimenti di stabulazione presso i centri autorizzati” queste le parole di Ivan Savarese, comandante Capitaneria di Porto.