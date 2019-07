Castellammare, militare della Capitaneria aggredito nel porto

Un militare della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, nel tardo pomeriggio di ieri è stato vittima di una grave aggressione da parte di un soggetto che si trovava all’interno del sorgitore stabiese. Il militare aveva invitato E.S. di 48 anni, ad allontanarsi per questioni di sicurezza dalla motovedetta della Guardia Costiera che era ormeggiata.

Immotivatamente, il 48enne con fare minaccioso ha cominciato ad inveire contro il militare e successivamente lo ha aggredito fisicamente. Fortunatamente sul posto erano presenti altri uomini della Guardia Costiera stabiese in attività di vigilanza portuale che prontamente lo hanno bloccato per poi condurlo negli uffici della Capitaneria di Porto per l’identificazione e il successivo deferimento all’Autorità Giudiziaria per i reati di oltraggio, resistenza e minacce ad un pubblico ufficiale.

“Devo fare i miei personali complimenti per la calma ed il modo in cui è stata gestita la criticità da parte del militare aggredito nei cui confronti esprimo tutta la mia solidarietà – ha commentato il comandante Ivan Savarese – Episodi del genere non possono essere assolutamente tollerati, soprattutto se indirizzati verso personale militare o delle forze dell’ordine che quotidianamente attraverso il loro servizio garantiscono l’incolumità e la sicurezza pubblica dei cittadini. Il Comando della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha provveduto immediatamente all’identificazione ed al successivo deferimento del soggetto alla competente Procura della Repubblica di Torre Annunziata”.